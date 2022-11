Russia, scoppia un incendio in un bar: morte 15 persone

Quindici persone sono morte in seguito allo scoppio di un incendio in un bar di Kostroma in Russia, a circa 300 chilometri da Mosca. Secondo quanto riferisce la Tass – citando l’ufficio stampa del ministero russo per le Emergenze – come riporta LaPresse - il rogo è scoppiato nel locale Polygon sulla strada Nikitskaya a Kostroma. L’area invasa dalle fiamme era di 3500 metri quadrati e 250 persone sono state evacuate dall’edificio.

Incendio in un bar di Kostroma in Russia

