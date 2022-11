Belmond nomina Sébastien Samoye come vicepresidente real estate

Belmond ha annunciato oggi la nomina di Sébastien Samoye a vicepresidente Real Estate. Nel suo nuovo incarico, Sébastien avrà un ruolo chiave nella cura dell’incredibile collezione di esperienze di viaggio di Belmond.

Sébastien vanta oltre vent’anni di esperienza a livello internazionale nei settori della gestione patrimoniale, finanziaria e immobiliare con il suo studio, Creo Advisory, ma anche precedentemente presso importanti aziende proprietarie di hotel quali Schroders Real Estate Hotels, Starwood Hotels & Resorts Worldwide e Marriott International. Nella sua carriera, Sébastien ha lavorato in Europa, Africa e Medio Oriente, occupandosi della supervisione di un ampio portafoglio di strutture alberghiere.

Karl Bieberach, vicepresidente senior della divisione Global Development di Belmond, in merito alla nomina ha dichiarato: «Il nostro obiettivo, in qualità di azienda già leader nel settore del lusso, è quello di curare la migliore collezione di esperienze di viaggio nelle destinazioni dell’intrattenimento globale, dove ogni proprietà rappresenta alla perfezione la nostra visione. Puntiamo a diventare il brand di viaggi di lusso più ambito al mondo e nel farlo ci basiamo su una strategia di acquisizioni sempre alla ricerca di risorse uniche da inserire nel nostro invidiabile portafoglio. Sébastien ha dimostrato di avere una comprovata esperienza in iniziative legate all’acquisizione di hotel, e alla riqualificazione e alla gestione di asset in tutta Europa. Grazie alla sua significativa competenza in tutto il settore Real Estate, Sébastien avrà un ruolo fondamentale nell’aiutare il brand a creare le leggende del futuro attraverso la gestione delle nostre risorse Real Estate e la collaborazione con partner in joint venture. Siamo lieti di accogliere Sébastien nella famiglia Belmond».



Sébastien ha iniziato la sua carriera in Ernst & Young nel 1998 dopo un master in Economia alle Facultés Universitaires Catholiques de Mons in Belgio per poi entrare attivamente nel settore dell’ospitalità dal 2006.

Sébastien ha dichiarato: «Sono felice di far parte di Belmond, un’azienda visionaria e all’avanguardia, leader nel settore dei viaggi di lusso. Questo è un periodo di grande fermento per Belmond e sono impaziente di lavorare con Karl e il team per continuare gli sforzi nel dar forma alla migliore collezione di viaggi per l’azienda attraverso la sua strategia di acquisizioni e contribuendo a creare le leggende del futuro».



Da oltre 46 anni Belmond è cresciuta, diventando un brand di viaggi di lusso unico, con un portafoglio mondiale di 50 proprietà che includono hotel, treni, battelli fluviali e safari. L’azienda custodisce alcuni patrimoni naturali e culturali mondiali e porta avanti una strategia di espansione a lungo termine, oltre a investire in importanti progetti di ristrutturazione che includono anche l’integrazione di nuove Grand Suite e suite a bordo dell’iconico Venice Simplon-Orient-Express, la ristrutturazione di Splendido Mare, A Belmond Hotel, Portofino e di Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya, che riaprirà nel 2023.

