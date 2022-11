Lo stand di Enit premiato al Wtm di Londra

Italia prima anche in fiera. Lo stand di Enit al World Trade Market di Londra è stato premiato dalla manifestazione fieristica per essere il migliore in ottica di business, aggiudicandosi il Best Stand Award 2022 nella categoria “Doing Business”.

Enti premiata a Londra

Il riconoscimento premia così l’abilità di Enit di attrarre i visitatori e creare occasioni di incontro e di scambio grazie a momenti di networking e condivisione che hanno l’intento di sviluppare importanti connessioni per il business.

Con una superficie di oltre 1700 mq, l’area espositiva dedicata alla promozione turistica dell’Italia è una delle più ampie di tutta la fiera, accogliendo 15 regioni, Repubblica di San Marino e Roma capitale, comune di Sanremo, Ita Airways e Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e oltre 250 aziende e operatori del settore. La brand identity che veste l’interezza dei metri quadri è legata alla campagna #LiveItalian e che è usata per la promozione del portale italia.it, proprio per garantire una piena consistency con la comunicazione esterna leisure dell’Agenzia Nazionale del Turismo. Le pareti dello spazio londinese sono diventati i quadri per ospitare immagini ad hoc declinate con i diversi pattern stilizzati per evidenziare i prodotti turistici italiani, ma anche spazi pubblicitari dove poggiano gli artwork legati alla campagna #LiveItalian, con il loro claim e twist creativo.

Concepito con spazi riservati per approfondire opportunità di business, lo stand durante le prime due giornate di manifestazione ha registrato il più alto numero di meeting con buyer internazionali, richiamati anche dai numerosi appuntamenti in programma.

Nello spazio Piazza Italia si sono infatti susseguite presentazioni e conferenze stampa con momenti dedicati alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della Penisola attraverso showcooking interattivi e degustazioni di prodotti tipici regionali.

