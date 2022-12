Seychelles sempre più amate: raggiunto l’obiettivo dei 300mila visitatori

Dal 1° dicembre per entrare alle Seychelles non sarà più necessario effettuare il tampone anche per chi non è vaccinato o è parzialmente vaccinato. Una buona notizia che si aggiunge all’obiettivo raggiunto dei 300mila visitatori. L’ottimo risultato raggiunto è stato annunciato all'Assemblea Nazionale dal Ministro degli Affari Esteri e del Turismo Sylvestre Radegonde. Con 296.422 visitatori in arrivo da gennaio 2022 alla fine della 46ª settimana (20 novembre), alla destinazione mancano solo 3.578 visitatori per raggiungere l'ennesimo record dell'anno. Il successo delle Seychelles nella ricostruzione del suo settore turistico parla da sé, con una stima di 300mila visitatori e corrispondenti guadagni turistici stimati intorno agli 823 milioni di dollari a ottobre 2022, secondo i dati pubblicati dalla Banca Centrale delle Seychelles.

Seychelles sempre più amate dai viaggiatori mondiali



Dalla riapertura del Paese al turismo internazionale nell'agosto 2020, il numero di visitatori che arrivano sulle coste di queste splendide isole dell’Oceano Indiano è in costante aumento, quasi ritornando a registrare i numeri medi giornalieri del periodo pre-pandemia. Ad ottobre 2022, la destinazione ha superato il suo obiettivo per l'anno con due mesi di anticipo rispetto alla fine del 2022. In cima alla lista degli arrivi da gennaio ad oggi, le Seychelles hanno visto la costante ripresa dei mercati di riferimento tradizionali, tra cui Francia, Germania e Regno Unito al primo, secondo e quarto posto con rispettivamente 41.332, 40.933 e 19.693 visitatori. Nel frattempo, la Russia rimane il terzo miglior mercato di riferimento per le Seychelles, con 26.408 visitatori registrati, ma l’Italia sale rapidamente la classifica diventando uno dei principali mercati, al quinto posto, con 16.619 arrivi.



Riferendosi al risultato raggiunto, la Segretaria principale del Turismo, Sherin Francis, ha così commentato: «Siamo molto lieti di vedere che gli sforzi e gli investimenti attuati da Tourism Seychelles e dall'industria turistica locale non sono stati vani. I numeri mostrano oggi che abbiamo lentamente recuperato la nostra industria. Continueremo a monitorare le tendenze perché non sappiamo cosa ci riserverà il futuro. Nel frattempo, rimaniamo concentrati sul miglioramento della nostra visibilità per attirare visitatori e migliorare l'esperienza dei nostri clienti per fidelizzarli».



Da parte sua, Bernadette Willemin, Direttrice generale marketing di Tourism Seychelles, ha affermato che l'obiettivo rimane quello di aumentare gli arrivi per la destinazione attraverso la presenza ad eventi internazionali del settore mirati e ad investimenti digitali: «Con il turismo internazionale tornato in pieno movimento, stiamo aumentando i nostri sforzi per accrescere la nostra visibilità in tutti i nostri mercati. Attualmente stiamo intensificando i nostri sforzi per la creazione di contenuti, che supporteranno le nostre strategie di marketing digitale. Per quanto riguarda il marketing tradizionale, stiamo incrementando i rapporti con i nostri partner commerciali internazionali impegnati in vari progetti e aumentando la nostra partecipazione ad eventi internazionali», ha affermato Willemin.



Francis ha espresso la sua gratitudine a tutti i player del settore per il loro continuo lavoro che hanno consentito di garantire che la destinazione rimanesse una delle migliori scelte per i visitatori. Le stime di Tourism Seychelles indicano che la destinazione prevede di chiudere l'anno con 330mila visitatori per il 2022.

