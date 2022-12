Viaggi in aereo, nel 2021 in aumento del 35% rispetto al 2020

Nel 2021, il numero totale di passeggeri che hanno viaggiato in aereo nell'Ue è stato di 373 milioni, con un aumento del 35% rispetto al 2020, dopo il forte calo del 73% (rispetto al 2019) dovuto alle restrizioni dovute alla pandemia.

Lo comunica Eurostat.

Tabellone aerei



Guardando all'anno pre-pandemico del 2019, quando il numero totale di passeggeri ha raggiunto 1,04 miliardi di persone, il numero di passeggeri nel trasporto aereo è diminuito del 64%, indicando che la ripresa e' ancora lontana. Ottimista la Iata: stando alle previsioni, nel 2023 il numero di passeggeri supererà la soglia dei quattro miliardi per la prima volta dal 2019, con 4,2 miliardi di viaggiatori che dovrebbero volare.



I dati mostrano che nel 2021 tutti gli Stati membri, ad eccezione della Finlandia (-16%), hanno registrato un aumento del numero di passeggeri che viaggiano in aereo rispetto al 2020. Questi aumenti variano tra gli Stati membri, dal +10% in Irlanda, al +16% % in Svezia e +17% in Lettonia a +86% in Grecia, +105% a Cipro e +129% in Croazia. L'Italia si posiziona al sesto posto con un aumento oltre la media di circa il 45%

© Riproduzione riservata