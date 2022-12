Turismo sostenibile, Sauris e l'Isola del Giglio tra i borghi rurali migliori al mondo

Sauris in Friuli Venezia Giulia e l'Isola del Giglio, in Toscana, sono tra i migliori 32 borghi rurali al mondo per il turismo sostenibile. A deciderlo l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto), che ha scelto tra 130 candidature da 57 Paesi in tutto il mondo.

L'Isola del Giglio 1/2 Sauris 2/2 Previous Next

Il riconoscimento di Best Tourism Villages viene assegnato alle destinazioni rurali che stanno abbracciando il turismo come motore di sviluppo e nuove opportunità di lavoro e reddito, preservando e promuovendo valori e prodotti basati sulla comunità.

Queste le altre località scelte: Zell am See, Austria; Wagrain, Austria; Puqueldón, Cile; Dazhai, Cina; Jingzhu, Cina; Choachí, Colombia; Aguarico, Ecuador; Angochagua, Ecuador; Choke Mountains Ecovillage, Etiopia; Mestia, Georgia; Kfar Kama, Israele; Umm Qais, Giordania; Creel, Messico; El Fuerte, Messico; Ksar Elkhorbat, Marocco; Moulay Bouzerktoune, Marocco; Lamas, Perù; Raqchi, Perù; Castelo Novo, Portogallo; Pyeongsa-ri, Corea del Sud; Rasinari, Romania; AlUla Old Town, Arabia Saudita; Bohinj, Slovenia; Rupit, Spagna; Alquézar, Spagna; Guadalupe, Spagna; Murten, Svizzera; Andermatt, Svizzera; Birgi, Turchia; Thái H?i, Vietnam.

© Riproduzione riservata