Oltre 3.100 voli sono stati cancellati e 10.400 hanno subito ritardi a causa della tempesta invernale o snowmaggedon che si sta abbattendo in queste ore su tutti gli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn.

Tempesta d'inverno negli Stati Uniti, oltre 3mila voli cancellati

Oltre 650mila persone sono senza elettricità a causa del maltempo di cui 100mila in Georgia, 70mila in Texas, 70mila in Connecticut, 50mila in South Carolina e 45mila nello stato di New York.

© Riproduzione riservata