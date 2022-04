Padova, addio alla plastica: lo spritz si beve nei vuoti a rendere

Lo spritz non si berrà più nella plastica usa e getta. A Padova accordo tra il Comune e quattro bar della centralissima piazza dei Signori, che daranno il via a maggio a una sperimentazione che è però destinata ad ampliarsi ad altri locali.

In sostanza lo spritz, ma in generale tutti i cocktail, saranno serviti in bicchieri di plastica lavabile, adatti all'asporto, ma che andranno poi restituiti. Per questo motivo è richiesta al cliente una cauzione di un euro.

L'obiettivo è produrre meno rifiuti e avere un maggior decoro nel centro della città.

