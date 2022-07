Caos voli, l’aeroporto di Heathrow è in crisi: “Basta biglietti per l’estate”

L’aeroporto londinese di Heathrow ha dichiarato che quest’estate limiterà i passeggeri in partenza a 100mila al giorno per limitare le code, i ritardi nei bagagli e le cancellazioni, e ha chiesto alle compagnie aeree di smettere di vendere biglietti per questa estate.

Si tratta dello scalo più trafficato della Gran Bretagna, nonché uno dei maggiori in Europa. È in grossa difficoltà per far fronte alla ripresa della domanda dopo la pandemia. Nei mesi di luglio e agosto 2019, Heathrow ha registrato tra i 110.000 e i 125.000 passeggeri giornalieri in partenza.

Le compagnie aeree di Heathrow hanno già risposto a un appello del governo per ridurre la capacità, ma l’aeroporto ha dichiarato che è necessario che si spingano oltre.

