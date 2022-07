Kentucky Fried Chicken cerca personale in Italia

Kentucky Fired Chicken Corporation, meglio nota come Kfc, e operativa nel settore del fast food, sta cercando personale per i suoi ristoranti in Italia.

Sta cercando personale da assumere presso i suoi ristoranti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toswcana, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Sicilia, Campania, Calabria, Liguria e Friuli Venezia Giulia.

Questi i profili più ricercati team member e team member cook, team leader, restaurant general manager e assistant.

Si possono inviare le proprie candidature a questo sito, entrando nella sezione lavora con noi

