L’isola migliore al mondo? Per gli americani è Ischia

L’isola migliore al mondo? Per i lettori del magazine americano "Travel+Leisure" è Ischia! L’isola verde a è stata premiata nei The World's Best Awards 2022, il sondaggio annuale per le eccellenze mondiali del settore turistico, organizzato per la prima volta nel 1995.



"Travel+Leisure" conta quasi 5 milioni di lettori nella sua versione cartacea e raggiunge gli 11 milioni di follower con i suoi profili social e sulle sue pagine vengono pubblicati spesso articoli di scrittori, artisti, designer e giornalisti di fama internazionale.



Ai lettori di "Travel+Leisure viene chiesto di valutare ogni anno le esperienze di viaggio sulle principali città, isole, navi da crociera, spa, compagnie aeree; le isole sono state valutate in base alle loro attività e ai luoghi d'interesse, alle attrazioni naturali e alle spiagge, al cibo, alla cordialità e ad altri parametri. Per i curatori del magazine le migliori isole del mondo "promettono molto più di acque color acquamarina, coste spettacolari e spiagge incontaminate".

Nella classifica 2022 Ischia precede tra le prime dieci isole le Maldive, Bali, Mìlos, le Fiji, le Galapagos, Phuket, Dominica, Boracay e Cape Breton mentre nel resto della classifica ci sono anche le Azzorre, Moorea, Ibiza, Maui e Creta.

Per Luca D'Ambra, presidente di Federalberghi Ischia «questi sono i riconoscimenti che ci rendono orgogliosi e permettono di presentare al mondo intero la nostra isola adeguatamente perché "Travel + Leisure" è un marchio di garanzia per i viaggiatori globali ed il suo award potrà essere sfruttato per la promozione turistica anche per gli anni a venire».

