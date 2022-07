Ostello della gioventù diventerà un hotel extra lusso

In passato ha ospitato a prezzi stracciati migliaia di giovani studenti venuti a Firenze per visitare le sue bellezze e i suoi capolavori d'arte. Poi è servita anche come Centro di accoglienza per i profughi. Adesso la storica Villa Camerata, sita in viale Righi sotto la collina di Fiesole a Firenze, diventerà un albergo di lusso.

Villa Camerata

Secondo quanto riferisce Repubblica Firenze, la magione quattrocentesca, ampia oltre 3mila metri quadri e con annessi 18mila metri di parco, sarebbe stata acquistati all'asta, scrive il quotidiano, per «una cifra superiore a 7,45 milioni di euro», dalla società Sommo Srl, dietro la quale ci sarebbe il gruppo israeliano Omnam.

La proprietà era del Demanio, poi lo Stato l'ha venduta tra il 2019 e il 2020. A quel punto è arrivato il Covid sul destino di Villa Camerata è calato il silenzio, fino a oggi.

La volontà dei nuovi proprietari, secondo la ricostruzione di Repubblica, sarebbe di aprire il nuovo maxi hotel extra lusso (5 stelle con spa, piscine e ristoranti), entro il 2024.

