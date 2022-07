Lefay Resorts & Residences presenta il “Bilancio della Sostenibilità 2021”. L‘ottava edizione, come ogni anno certificata da enti terzi, espone in maniera chiara e trasparente i risultati raggiunti dal Gruppo in termini economici, ambientali e territoriali, nonché gli obiettivi di miglioramento.

Lefay Lago di Garda

Di seguito i numeri chiave che riassumono i risultati dello scorso anno:

2 Resort in gestione

€ 33.561.000 di fatturato totale consolidato (+30% vs. 2020)

100% la compensazione delle emissioni di CO 2

800 presenze totali (+ 37% vs. 2020)

4 Wellness Residences vendute

302 Collaboratori totali, di cui il 60% locali

96% il tasso di soddisfazione degli Ospiti

2 Nuove Certificazioni

18 premi vinti, tra cui si sottolinea il premio come “Miglior SPA Destination 2021 in Europa” ottenuto da Lefay Resort & SPA Lago di Garda agli European Health & SPA Award per la sesta volta

Risultati ottenuti nonostante l’emergenza pandemica, che ha indotto il Team a intervenire su questioni come la tutela dei Collaboratori, l’introduzione di nuove misure di sicurezza, la gestione delle chiusure forzate e dei limiti agli spostamenti.

Fra i dati e gli aspetti più importanti, si evidenziano:

L’Ambiente. Anche per il 2021 tutte le emissioni dirette di CO2 provenienti dalle società del Gruppo sono state totalmente compensate. Sia i Resort, sia la società capogruppo hanno confermato le certificazioni per il sistema di gestione, qualità e ambiente. Entrambe le SPA sono inoltre certificate “Being Organic & Ecological SPA – Level Excellence” e utilizzano i prodotti della linea cosmetica totalmente vegana e Cruelty Free. Nelle strutture, certificate Green Globe, il 100% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili; in particolare, esse autoproducono il 100% dell’energia termica e il 51% di quella elettrica. Si sottolinea poi che i consumi energetici e idrici sono diminuiti rispetto al 2020 in entrambi i Resort. Infine, ampia promozione è stata dedicata alla mobilità elettrica, incentivata grazie alla presenza di 18 connettori.

Performance economica. Nel 2021 sono state registrate 72.800 presenze, con un tasso di soddisfazione del 96%. Uniti all’andamento delle vendite residenziali a Lefay Resort & SPA Dolomiti (oggi 19 unità su 21 risultano vendute), questi numeri hanno portato il Gruppo a un netto miglioramento di tutti gli indicatori di performance economica, con un 30% in più di fatturato rispetto al 2020 e una variazione positiva del 22% per quanto riguarda l’EBITDA.

Le numerose pratiche messe in atto negli anni per tutelare e motivare i Collaboratori e migliorare le condizioni di lavoro, hanno portato Lefay Resorts & Residences ad essere tra le 131 realtà certificate Top Employers Italia, che premia le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche per le risorse umane. Il 40% dei Collaboratori ha meno di 30 anni e il Team è suddiviso equamente in termini di parità di genere (53% uomini e 47% donne - percentuale che sale a 60% se si considerano le posizioni manageriali). Nel 2021 sono state raggiunte oltre 10.000 ore complessive di formazione.

Nuovi progetti e strategia di espansione. Il Gruppo punta a completare il portafoglio di strutture in proprietà e gestione diretta in Italia con un terzo Resort situato in Toscana, a Montalcino. Parallelamente, l’Azienda sta sviluppando il modello Fee-based ricercando opportunità selezionate, in particolar modo all’estero, in cui Lefay agisca come operatore tramite contratti di management o affitto.

«Sono davvero fiero dei risultati conseguiti dal nostro Team, resi possibili da scelte caratterizzate da coraggio e perseveranza», afferma Alcide Leali, CEO di Lefay Resorts & Residences. «Non solo siamo riusciti a superare brillantemente le difficoltà causate dalla crisi pandemica, bensì abbiamo portato a termine il progetto di completo restyling di Lefay Resort & SPA Lago di Garda che, insieme al successo di Lefay Resort & SPA Dolomiti, ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. Siamo orgogliosi e pronti ad affrontare le prossime sfide».

