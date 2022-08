Il Loeb Boathouse di Central Park salvato da un misterioso miliardario

Un miliardario misterioso è sceso in campo per salvare lo storico ristorante di Central Park dalla chiusura. La Loeb Boathouse, il locale affacciato sul laghetto del polmone verde di New York teatro di tanti film e serie tv, da Harry ti presento Sally a Sex and the City, doveva chiudere il 17 ottobre a causa dei costi insostenibili, lasciando senza lavoro tutti i 163 dipendenti.

Ora la storia sembra però aver preso un'altra piega: un donatore segreto ha messo sul piatto un'offerta da sei milioni di dollari per salvare l'attività, che ora potrà guidi restare aperta.

Loeb Boathouse (foto Wikipedia)

