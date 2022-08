Giovane disperso nel lago: tutti lo cercano, ma lui è a prendere il sole

Bagnante disperso nel lago, anzi no. Ore di apprensione per un 23enne tedesco sul lago d'Iseo. Il giovane, andato a fare una nuotata, non era più tornato a riva e gli amici avevano quindi dato l'allarme.

Si è quindi attivato un grande spiegamento di forze per le ricerche. Peccato però che il 23enne si trovasse, tranquillo e beato, sull'altra sponda del lago, dove si era fermato per riposarsi in attesa di tornare sulla spiaggia da cui era partito.

È stato notato da una barca e l'emergenza è rientrata. Ora rischia però una sanzione amministrativa. Il motivo? Aver nuotato senza boa di segnalazione.

