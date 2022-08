Rissa in spiaggia, bagnante colpito con un ombrellone

Un banale alterco, nato per aver oltremodo occupato un tratto di spiaggia libera, alla fine è sfociato violenza. Rissa in spiaggia a Torre dell'Orso località salentina in Puglia.

Spiaggia libera

Per la precisione l'episodio è accaduto lunedì 22 agosto a Marina di Melendugno lungo un tratto di spiaggia libera posto tra due lidi in concessione. Lo spazio quel giorno era particolarmente affollato e, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, a scaldare gli animi dei bagnanti, pare sia stata l'occupazione oltremisura di un tratto di spiaggia da parte di una comitiva di turisti campani, spazio sul quale si trovavano sedie, asciugamani e un ombrellone. Sarebbe quindi nato un diverbio tra i turisti campani e un gruppo di salentini. E dalle parole si è passati in pochi istanti alla violenza.

Un uomo di Taurisano, è stato colpito alla testa con l'asta di un ombrellone e costretto a fare ricorso alle cure mediche.

Giunti sul posto dopo pochi minuti i Carabinieri si sono subito messi all'opera per ricostruire la dinamica dell'accaduto intervistando i partecipanti.

Si tratta della terza rissa scoppiata nel giro di una settimana in Salento; gli altri due episodi si erano verificati nei giorni scorsi a Gallipoli e a Porto Cesareo.

© Riproduzione riservata