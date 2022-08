Sardegna, yacht contro gli scogli a Porto Cervo

Sono in corso accertamenti per risalire all’armatore e alle persone che avevano in uso uno yacht che si è incastato contro gli scogli del Nibani a Porto Cervo. Ignota ancora anche la dinamica del sinistro.

Porto Cervo

Quello del “7 Zero” è il secondo caso di uno yacht, in particolare un motoscafo coupé che può raggiungere velocità sostenute, finito contro gli scogli a Porto Cervo. Il 31 luglio scorso si era schiantato sempre a Li Nibani, un Cherooke 64 e nel sinistro aveva perso la vita il manager tedesco con residenza a Londra Dean Kronsbein. Incidente sul quale sono in corso le indagini.

In entrambi i casi vale osservare che i Nibani sono collocati in una zona compresa nel Parco nazionale della Maddalena, in un tratto interdetto alla navigazione perché riserva integrale

