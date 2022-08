Germania, il primo treno a idrogeno debutta in Bassa Sassonia

In Germania entra in servizio il primo treno a idrogeno. Per la precisione a Bremervorde in Bassa Sassonia.

Treno a idrogeno

Il treno, denominato Coradia iLint, effettuerà servizio passeggeri sulla prima tratta ferroviaria al mondo 100% a energia pulita.

Il convoglio sarà lungo 14 veicoli con propulsione a celle combustibile ed è di proprietà di Alstom, azienda leader nel settore ferroviario, che punta a diventare un gigante mondiale nei sistemi a propulsione alternativa per i veicoli ferroviari.

