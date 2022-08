Caro carburanti, nuovi rincari per benzina e diesel

Ancora rialzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che giovedì 25 agosto hanno chiuso in leggera salita sulla benzina e in lieve flessione sul diesel, Quotidiano energia registra nuovi rincari sui prezzi raccomandati in Italia.

In particolare, Tamoil aumenta di 4 centesimi il diesel, mentre IP fa salire di 2 centesimi il prezzo raccomandato per entrambi i carburanti.

Assorbendo gli interventi degli ultimi giorni, i prezzi praticati sul territorio risultano in crescita.

Ad aumentare in particolare è il diesel, con il prezzo medio praticato nazionale self oltre 1,8 euro/litro. Assestamento all’insù per il prezzo al consumo della benzina. Sempre in salita i prezzi del metano auto.

