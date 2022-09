Wizz Air, tre nuove rotte dell'Italia: arriva anche Marsa Alam

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile d’Europa, quest’oggi ha annunciato una nuova importante espansione del suo network con 3 nuove rotte in partenza dall’Italia che nei prossimi mesi coinvolgeranno gli aeroporti di Napoli Capodichino e Milano Malpensa, generando nuove opportunità di viaggio a bassissimo costo per tutti i suoi clienti italiani.

Le nuove rotte, che dall’Italia collegheranno a cadenza bisettimanale l’aeroporto di Napoli ad Abu Dhabi e l’aeroporto di Milano Malpensa a Yerevan, in Armenia, e a Marsa Alam in Egitto, rappresentano un’importante aggiunta al già ricco portfolio di destinazioni della stagione invernale 2022 - 2023 della compagnia aerea.

Con l’occasione, Wizz Air annuncia anche l’inaugurazione della nuova stazione di Marsa Alam, la quinta in Egitto, che rafforzerà ulteriormente la presenza di Wizz Air sul territorio, dando impulso al turismo di una località molto apprezzata dai passeggeri internazionali che la scelgono per le sue acque magnifiche, ideali per gli appassionati di snorkeling e immersioni, le sue spiagge incantevoli, oltre che per la sua natura incontaminata.

Napoli-Abu Dhabi, a partire dal 5 dicembre: voli lunedì e sabato.

Milano Malpensa-Marsa Alam, a partire dall'11 gennaio: voli mercoledì e domenica.

Milano Malpensa-Yerevan, a partire dal 10 gennaio: voli martedì e sabato.

