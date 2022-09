Rossopomodoro conquista Bergamo: nuova location all'aeroporto di Orio al Serio

Rossopomodoro conquista, grazie alla consolidata partnership con Areas-Mychef, una nuova location nell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, al piano ammezzato, nell’area arrivi e nel frattempo si prepara per la prossima apertura nell’aeroporto di Roma Fiumicino.

Continua e si rafforza la crescita di Rossopomodoro, azienda leader nel mercato della pizza da 25 anni, nel settore travel retail. Ad oggi il brand conta oltre 150 locali in Italia e in altri Paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, UK, Danimarca, Brasile, Germania e Malta. L'ultima apertura internazionale a San Josè in California con Eataly, una collaborazione già consolidata da tempo con Oscar Farinetti.

In Orio al Serio Rossopomodoro si presenta con la sua nuova immagine originale, ispirata al claim “come un giorno a Napoli”. Tutto parla di Napoli, i sapori, i profumi che arrivano dal forno della pizza e della cucina, gli ambienti, gli arredi, la musica e ovviamente la calda e allegra accoglienza tipica napoletana che si trova da Rossopomodoro. Il nuovo layout è caldo e moderno, ideale per godersi una pausa prima della partenza.

Il menu è sempre di stagione con gustose specialità per ogni esigenza: un viaggio gastronomico tra tradizione napoletana e innovazione, fino ad arrivare alle proposte vegetariane, vegane e light.

Il locale ospita contemporaneamente oltre 100 clienti, in una sala accogliente con sedute comode, che possono deliziarsi assaggiando il meglio delle eccellenze partenopee, dalla pizza alla cucina tipica. La qualità è quella ormai ben nota di Rossopomodoro che dal 1998 utilizza solo materie prime che arrivano dai migliori fornitori della Campania – amici fedeli di Rossopomodoro - come la pasta di Gragnano, l’olio di Sorrento, la farina Caputo e cosi via.

© Riproduzione riservata