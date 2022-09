Sciopero dei piloti di Lufthansa, cancellati 800 voli

I piloti di Lufthansa hanno deciso di incrociare le braccia. A causa dello sciopero dei piloti proclamato per oggi, venerdì 2 settembre, la compagnia tedesca ha cancellato 800 voli principalmente sugli hub di Monaco e Francoforte.

La protesta coinvolge circa 130mila passeggeri ai quali è stato chiesto di non recarsi in aeroporto ma di riprenotare il proprio volo in un altro giorno o di prendere il treno dove possibile. Invece le controllate Swiss, Austrian, Brussels ed Eurowings non sono interessate dallo sciopero.

Un aereo di Lufthansa (foto Wikimedia)

Alla base dell’azione del sindacato che rappresenta i piloti, il Vereinigung Cockpit, c’è la richiesta di un aumento di stipendio. Secondo Lufthansa, l’azienda ha offerto un aumento una tantum di 900 euro, pari a un aumento del 5% per i piloti senior e del 18% per coloro che iniziano la professione. Il sindacato aveva invece chiesto un aumento del 5,5% quest’anno e un adeguamento automatico dell’inflazione nel 2023.

Da qui la decisione da parte dei piloti di incrociare le braccia.

Nelle scorse settimane era stato invece raggiunto un accordo sull’aumento di stipendio destinato al personale di terra: il provvedimento ha interessato circa 20mila addetti impegnati ai check-in e nella preparazione dei velivoli.

© Riproduzione riservata