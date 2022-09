Trasporto aereo, in arrivo un altro sciopero del personale low cost

Altro sciopero in vista per piloti e assistenti di volo di Vueling, Volotea, Easyjet e Ryanair, tutte compagnie aeree low cost. I lavoratori incroceranno le braccia l'1 ottobre. A eccezione di Vueling, i cui dipendenti sciopereranno dalle 13 alle 17, negli altri casi lo stop sarà di 24 ore.

Il motivo? Per Filt-Cgil e Uiltrasporti non è ancora stato aperto nessun confronto per discutere delle problematiche che da mesi affliggono il personale del trasporto aereo, ragione per cui già nei mesi scorsi sono stati registrati diversi scioperi.

