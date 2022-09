Four Seasons entra nel mondo delle navi da crociera di lusso: nasce Four Seasons Yachts

Four seasons entra nel mondo delle navi da crociera di lusso a braccetto con Fincantieri. “Il gruppo canadese specializzato in hotel e resort ha commissionato al colosso italiano della cantieristica un ordine del valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro, che comprende la realizzazione di una luxury cruise ship la cui consegna è prevista nel 2025 più l’opzione per altre due navi dello stesso tipo. La commessa era già stata annunciata a luglio da Fincantieri, che non aveva rivelato il nome dell’armatore” - secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore.

Four seasons entra nel mondo delle navi da crociera di lusso a braccetto con Fincantieri

Per fare il suo ingresso nel nuovo settore, il gruppo statunitense che fa capo a Bill Gates e al principe Al-Waleed bin Talal, “ha creato una società ad hoc, battezzata Four seasons yachts che ha, come partner, la Marc-Henry cruise holdings, con sede alla Valletta ( Malta), guidata dall’imprenditore di origini liberiane Nadim Ashi (fondatore e ceo di Fort partners, società d’investimenti, specializzata nel real estate, che ha lavorato già a diversi progetti con Four seasons) e da Philip Levine, ex sindaco di Miami Beach. La prima nave di Four season sarà lunga 207 metri e larga 27 (quindi di dimensioni decisamente più piccole, rispetto ai colossi del mare delle crociere tradizionali) e avrà 14 ponti e 95 cabine. Di queste, 20 sono suite che hanno un costo di costruzione di 4,2 milioni di dollari ciascuna” - scrive Il Il Sole 24 Ore.

La nuova società, ha detto a Il Sole 24 Ore Christian Clerc, presidente di Four seasons hotels and resorts, «rappresenta il prossimo capitolo della nostra lunga storia di realtà leader nell’innovazione. Insieme al partner Marc-Henry cruise holdings stiamo creando qualcosa di straordinario che combina la loro esperienza con quello che Four seasons fa meglio, ovvero fornire impareggiabili qualità ed eccellenza».

© Riproduzione riservata