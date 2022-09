A Morbegno si valorizzano gli itinerari della Prima Guerra Mondiale

Alla scoperta degli itinerari della Prima Guerra Mondiale e, in particolare, delle trincee costruite ad Albaredo (So), all’interno del Parco delle Orobie Valtellinesi in prossimità del Passo San Marco. Ciò sarà possibile grazie a un finanziamento di 10 mila euro da parte di Regione Lombardia alla Comunità montana Valtellina di Morbegno (So) che, in collaborazione con l’Associazione nazionale Alpini, si occuperà di sistemare i sentieri di collegamento di alcune trincee della Prima Guerra Mondiale.

Una trincea della Prima Guerra Mondiale

A questo proposito il presidente della Comunità montana, Emanuele Nonini ha dichiarato: «Questo progetto è particolarmente importante perché coinvolge gli Alpini che, attraverso il loro impegno nel volontariato, diffondono i valori storici, culturali e sociali di cui sono portatori. Non potevano essere che loro, nel ricordo di quanti hanno perso la vita nella Grande Guerra per difendere la nostra libertà, a occuparsi dei sentieri che collegano le trincee costruite durante le battaglie».

I lavori inizieranno già nelle prossime settimane e saranno terminati prima dell'arrivo dell'inverno.

