Mangia un gelato seduto su una fontana: turista americano multato a Roma

Un gelato e una birra da 450 euro. Questa è la sanzione comminata dalla Polizia Locale di Roma Capitale a un turista americano di 55 anni.

L'uomo stava mangiando il suo cono e sorseggiando una birra sulla fontana dei Catecumeni in piazza Madonna dei Monti, quando è stato notato dagli agenti e invitato ad allontanarsi. Lui è però rimasto al suo posto, giustificandosi in seguito con il fatto di non aver capito la richiesta, e a quel punto è partita la sanzione.

Il motivo è la violazione del Regolamento del decoro urbano della Capitale.

Roma

