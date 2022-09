Destinazione Seychelles, l’Italia torna tra i mercati di riferimento

L’Italia torna tra i mercati di riferimento delle Seeychelles. È infatti in continua crescita il numero di turisti che raggiungono le isole dell'arcipelago situato nell'Oceano indiano, con prospettive di ulteriore incremento anche per i prossimi mesi.

In particolare, l’Italia si trova al quinto posto come numero di visitatori e torna a essere un mercato di riferimento per le isole dell’Oceano Indiano con 12.296 arrivi evidenziando un forte incremento rispetto ai 747 visitatori alla stessa data del 2021.

Le Seychelles

Nel dettaglio, dall'1 gennaio 2022 al 28 agosto le Seychelles hanno accolto 214.813 visitatori con un incremento del 141% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Solo nell’ultima settimana di agosto sono arrivati 5.456 turisti, con un aumento del 78% rispetto alla stessa settimana del 202; in maggioranza provenienti dall’Europa (3.700) e una gran parte dall’Asia (1.094).

I primi dieci Paesi, per provenienza, da gennaio sono stati: Francia (30.032), Germania (26.794), Russia (18.654), Regno Unito e Irlanda del Nord (14.266), Italia (12.296), Emirati Arabi Uniti (12.117), Svizzera (9.528), Israele (9.069), Stati Uniti (5.611) e Austria (5.419).

Secondo le ultime stime le Seychelles supereranno l’obiettivo fissato per quest’anno in termini di arrivi turistici, chiudendo il 2022 con 300.000 visitatori. E per il futuro non si prevede alcuna criticità.

© Riproduzione riservata