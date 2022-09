Riapre la via italiana al Cervino

Con la revoca dell'ordinanza dello scorso 3 agosto da parte del sindaco di Valtournenche (Ao), Jean-Antoine Maquignaz, è stata riaperta la via italiana del Cervino in salita e in discesa.



La decisione è stata assunta - in accordo con la Società Guide del Cervino, il Dipartimento di Protezione civile della Regione autonoma Valle d'Aosta e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza - «dando atto che il grado di pericolosità è analogo a quello antecedente" al distacco di pietre alla Testa del Leone del 2 agosto».



Il sindaco, in una nota, raccomanda tuttavia «di prevedere sempre una puntuale e continua informazione sulle condizioni di rischio dell'itinerario».

© Riproduzione riservata