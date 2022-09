“Oggi devo stare spento”. A Ravenna contro il caro energia, pub e bar spengono le luci

Nella serata di Giovedì 15 Settembre i locali aderenti, nella provincia di Ravenna e nel comprensorio cesenate, promuovono una serata dedicata alle cene/aperitivi a basso consumo energetico, sia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, sia per protestare pacificamente, sia per contenere, anche se non sensibilmente, il consumo di energia elettrica e gas. L'evento è intitolato "Oggi devo stare spento".

Si potrà godere di serate a lume di candela, a luci soffuse e si potranno degustare pietanze cucinate con metodi parsimoniosi nel consumo di gas.

«La corsa dei prezzi di energia elettrica e gas, in un mercato totalmente fuori controllo, non accenna a fermarsi mettendo sempre più in ginocchio la struttura dei costi fissi delle imprese tutte, anche quelle meno energivore».

Confesercenti stima che nei prossimi 12 mesi, in un quadro come quello attuale, l’incidenza sui ricavi del costo di energia elettrica e gas aumenti dal 4,9% al 10,7% per i ristoranti, dal 4% all’8,8% per i bar e dal 10,5% al 25,2% per gli alberghi con aumenti del costo energetico che vanno oltre il 120%

