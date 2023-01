Niente sigarette in spiaggia a Tenerife: multe fino a 2mila euro

Sigaretta in spiaggia guardando il mare? Non a Tenerife. Secondo quanto riferiscono i media locali, a partire da oggi, 16 gennaio 2023, è vietato accendersi la sigaretta sulle spiagge della più grande isola delle Canarie. Una mossa decisa per evitare che le persone lascino i mozziconi sulla sabbia. I trasgressori saranno puniti con una multa di 2mila euro.

Stop ai fumatori sulle spiagge di Tenerife



La nuova normativa prevede che: «al fine di evitare la presenza di mozziconi nella sabbia e la conseguente potenziale contaminazione del litorale, è vietato fumare sulle spiagge e sulle aree balneari del comune, ad eccezione delle aree appositamente autorizzate e designate dal Consiglio». In particolare, chiunque lasci rifiuti al di fuori di un cestino o sporchi con mozziconi o gomme da masticare rischia una multa di 2mila euro. La normativa prevede multe anche per gli esercizi commerciali, come i ristoranti e i bar sulla spiaggia, che non dispongono di cestini per i clienti.



In alcune spiagge della regione è ancora consentito fumare, ma i turisti dovranno verificare la presenza di appositi cartelli.

