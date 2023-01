Crociera da incubo in Australia, in centinaia bloccati a bordo da una settimana

La Viking Orion, nave da crociera con a bordo centinaia di passeggeri, è bloccata da una settimana al largo tra le coste della Nuova Zelanda e quelle dell'Australia. All'imbarcazione, salpata da Wellington il giorno di Santo Stefano, come riferito dal National Maritime Coordination Centre australiano, sarebbe stato negato il permesso di attraccare in porto a causa della presenza a bordo di "biofouling" ossia microrganismi marini (alghe, piante e piccoli animali) che aderiscono allo scafo durante la navigazione.

Viking Orion

Per questo, le autorità dell'Australia hanno ordinato ai comandanti della Viking Orion di "sottoporre la nave ad una pulizia" per impedire agli organismi marini di alterare e sconvolgere l'ecosistema locale tramite il loro spostamento. Alcuni esponenti della società che detiene il controllo dell'imbarcazione hanno riferito che essa salperà per Melbourne domenica e che riprenderà il suo viaggio nella giornata di lunedì.

© Riproduzione riservata