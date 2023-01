La cucina di tendenza nel 2023? Quella “primordiale” con il ritorno della cucina alla brace e delle ricette e tecniche del passato che tornano in auge con l'obiettivo di salvare il know-how dei nostri antenati.

Ritorno della cottura alla brace



È quanto segnala TheFork (piattaforma online per le prenotazioni di ristoranti) facendo un'analisi sull'andamento enogastronomico e culinario dei prossimi 12 mesi. Tra le previsioni delle nuove tendenze alimentare TheFork, con la collaborazione di NellyRodi, prevede sempre più il ristorante come luogo di socializzazione con la crescita in città e fuoriporta di iniziative speciali che trasformano l'esperienza al ristorante in occasioni di socializzazione intorno alla tavola così come i social dinner.



L'analisi parla anche di nuova stagione vincente per i social media, trend confermato dal fatto - viene sostenuto - che "5 millennial su 10 hanno ordinato cibo o visitato un ristorante dopo averlo visto su TikTok, mentre il 38% delle persone sta viaggiando molto lontano da casa per provare il cibo consigliato da questo stesso social". Dal punto di vista strettamente enogastronomico etica e sostenibilità sono una priorità nella cucina. Infine dopo anni di distanziamento sociale, le persone - fanno presente gli analisti - hanno il bisogno di riprendere il contatto umano, condividere, scoprire e sperimentare. In particolare al ristoratore sarà chiesto di accogliere, condividere il suo vissuto e il suo sapere attraverso luoghi, piatti conviviali e storytelling. TheFork sottolinea che il pubblico premierà gli chef che sapranno raccontare il territorio e raccontarsi, valorizzando le materie prime del contesto in cui sono collocati e raccontando anche i produttori attraverso una cucina sincera, genuina e sostenibile.

