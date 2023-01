Mense Ascoli, assunte dalla Vivenda undici lavoratrici a tempo indeterminato

Saranno assunte a tempo indeterminato undici lavoratrici della Vivenda, Gruppo La Cascina Cooperativa, che durante il periodo della pandemia erano state chiamate per supportare il lavoro di ristorazione nelle scuole di Ascoli Piceno. Il loro nuovo inquadramento scatterà dal primo febbraio.

Le lavoratrici della Vivenda

«Per il loro impegno profuso durante i due anni di emergenza sanitaria e per la professionalità dimostrata sul luogo di lavoro – spiega Viky Bottone, direttore della filiale Abruzzo e Marche per La Cascina Cooperativa – abbiamo deciso di stabilizzarle. Da febbraio entreranno a far parte della famiglia Cascina a tempo indeterminato e non potremmo essere più felici di così: la squadra si allarga con persone di indiscusso valore».

Il passaggio all’indeterminato non poteva avvenire prima perché la Vivenda Spa – e con lei il settore della ristorazione collettiva – ha attraversato un periodo di estrema difficoltà. «Difficoltà che ancora persistono per il costo delle materie prime e delle fonti energetiche – precisa il direttore della Cascina Cooperativa – ma che oggi sono monitorate da noi e dal nostro committente, ovvero dall’amministrazione comunale di Ascoli Piceno con il quale c’è un costante e professionale dialogo per la crescita dei nostri piccoli utenti».

Oltre alla stabilizzazione delle undici addette mensa, la Vivenda Spa ha incrementato il monte ore settimanale e la turnazione per i lavoratori già assunti. Una scelta dettata dalla necessità di rispondere alle richieste delle scuole dove il distanziamento fra gli alunni è rimasto pressoché uguale: per l’aumento degli spazi dove consumare il pranzo è infatti richiesto un incremento del servizio di distribuzione e, quindi, maggior forza lavoro.

© Riproduzione riservata