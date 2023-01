La compagnia aerea low cost, Ryanair, chiude il 2022 in positivo. Come confermato dalla stessa azienda tramite un comunicato stampa divulgato in mattinata, sono 11,5 milioni i passeggeri trasportati a dicembre, con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (2 milioni di clienti in più, ndr). La società irlandese ha operato 65.500 voli nell'ultimo mese del ventiventidue.

Un dicembre stellare per Ryanair

