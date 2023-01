Da Londra ai vigneti di Bordeaux in treno: nuova tratta nel 2026

La Gran Bretagna “sogna” i vigneti di Bordeaux. Così, HS1, il gestore della tratta britannica della linea ferroviaria del tunnel sotto la Manica, sta pianificando di aprire una nuova rotta che Londra si diriga direttamente ai vigneti di Bordeaux.

«Esiste un mercato forte e una chiara domanda di viaggi tra il Regno Unito e Bordeaux», racconta a The Drinks Business il portavoce di HS1.

Da Londra ai vigneti di Bordeaux in treno



Secondo il Sunday Times il capo esecutivo di HS1, Dyan Crowther, spera di inaugurare una serie di nuove rotte dal 2026 in poi, per offrire ai viaggiatori una valida alternativa ai voli su corto raggio e per aumentare la capacità della linea attualmente utilizzata al 50%, con solo cinque destinazioni europee offerte da Londra, tra cui Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lille e Rotterdam.



Secondo HS1, il servizio diretto da Londra a Bordeaux richiederebbe circa cinque ore di viaggio (il massimo che i passeggeri sono apparentemente disposti a viaggiare, secondo i dati Eurostar), favorendo anche una riduzione dell’impronta di carbonio. Eurostar ha calcolato che l'impronta di carbonio dei suoi passeggeri ammonta solo all'8% dell'equivalente volo a corto raggio – con un volo equivalente all'incirca a 13 viaggi sul suo servizio –. Una notevole differenza in termini di emissioni.



La tempistica di realizzazione fissata per il 2026 è certamente audace ma non impossibile. Ad oggi esiste già una linea ad alta velocità esistente da Parigi a Bordeaux, che impiega poco più di due ore. Tuttavia, i passeggeri dei treni da Londra devono attraversare Parigi dal terminal dell'Eurostar alla Gare du Nord al terminal del TGV a Parigi Montparnasse.

