Fashion Week, Santanchè sul turismo: «I dati positivi ci fanno ben sperare per il 2023»

«Dalla settimana della Moda di Milano, che ha visto un aumento del tasso di saturazione delle strutture alberghiere rispetto all'anno precedente, abbiamo un nuovo segnale di quanto i grandi eventi rappresentino per la Nazione un forte elemento di attrazione turistica. Dobbiamo quindi investire sempre di più in tal senso. Nel complesso, i dati positivi della quarta settimana di febbraio ci fanno ben sperare per il 2023 che potrà essere l'anno del sorpasso sul 2019». Ha commentato così il ministro del turismo, Daniela Santanchè, i dati pubblicati dalla nuova infografica del Ministero "Come va il turismo in Italia" (disponibile settimanalmente qui).

Il ministro del turismo, Daniela Santanchè

