Roberto Protezione è il nuovo direttore di Toscana Resort Castelfalfi

Con quasi 20 anni di esperienza nell'ospitalità di lusso in Italia e all'estero, Roberto Protezione innalzerà il prodotto Castelfalfi a livelli di standard molto elevati. Prima di arrivare a dirigere il team di Castelfalfi, Protezione è stato per 5 anni general manager di Belmond Castello di Casole, di cui supervisionava le unità Hospitality, Real Estate e Agricoltura. Precedentemente al suo rientro in Italia, Roberto Protezione si trovava negli Emirati, al St. Regis Saadiyat Island e al Westin Golf Resort di Abu Dhabi. La sua carriera nel settore inizia nel Revenue Management di Starwood, prima al St. Regis Grand ed Excelsior di Roma e successivamente al St. Regis di Firenze.

Roberto Protezione

«Lavorare in una realtà come Castelfalfi rappresenta una sfida entusiasmante - afferma Roberto Protezione - sono grato alla proprietà che ha visto in me un potenziale alleato in questo momento di grande sviluppo per Castelfalfi, rappresentato da importanti investimenti atti a realizzare un prodotto di altissimo livello. Confido che la conoscenza del territorio acquisita negli anni e le mie precedenti esperienze internazionali contribuiranno ad innalzare ulteriormente gli standard qualitativi di servizio e accoglienza, assicurando agli ospiti il massimo del potenziale che la tenuta ha da offrire».

www.castelfalfi.com

Di Claudio Zeni

© Riproduzione riservata