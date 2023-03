Certificato il quarto ristorante italiano in Francia: è ad Amiens

È Platinum il livello di certificazione e affidabilità 100% Made in Italy raggiunto con la certificazione ITA0039 by Asacert, dal Ristorante-pizzeria “La Mamma mia” di Amiens, in Francia. Il locale ha ottenuto il massimo del punteggio in seguito all’audit di certificazione che ha verificato i parametri della check-list tra cui materie prime, carta dei vini, piatti della tradizione italiana, menu anche in lingua italiana, personale ecc. Elementi oggettivi che da soli non sono l’unico motivo del successo di “La Mamma mia”, che riesce ad essere amato da francesi e da turisti, in egual misura, grazie alla sua capacità di raccontare, ogni giorno, l’unicità dei momenti spesi insieme ai propri cari, ossia quelli passati a tavola.

"La mamma mia" di Amiens (credits: Amiens-Tourism)

Un importante riconoscimento per lo chef Leopoldo Laise, che dichiara: «Il segreto del successo mondiale della cucina italiana è legato alla qualità dei nostri prodotti e al modo in cui li elaboriamo. Siamo orgogliosi di aver raggiunto il massimo livello di certificazione ITA0039». La certificazione ITA0039 nasce proprio per premiare chi, come i ristoratori di “La Mamma mia” investono nel gusto e nella tradizione eno-gastronomica italiana, con enormi difficoltà e, spesso, concorrenza sleale di chi si dice italiano, ma in realtà utilizza colori e denominazioni in modo improprio. Addirittura sei prodotti alimentari su dieci, nel mondo, sono falsi. Proprio perché universalmente riconosciuto come eccellenza, il patrimonio agroalimentare italiano è tra i più imitati. Un fenomeno definito Italian Sounding e che determina pesanti danni alle aziende italiane: più di 110 miliardi di euro stimati.

«Il fenomeno ha fatto registrare una crescita del 70% negli ultimi dieci anni, pari al triplo del valore dell’export alimentare nazionale» afferma Fabrizio Capaccioli amministratore delegato di Asacert ed ideatore del Protocollo di Certificazione, che continua: «Per questo motivo ristoranti come quello che certifichiamo oggi, merita un doppio plauso: per il grande lavoro di attenzione al gusto e ai prodotti italiani e per far sentire i loro clienti un po’ in Italia, con la proverbiale accoglienza che ci contraddistingue. Posso solo congratularmi con lo staff di ‘La Mamma mia’ per il massimo rating raggiunto con la certificazione, invitandoli a fare sempre meglio» conclude Capaccioli.

