Anche a Riccione spiagge smoke free: divieto di fumo fino a settembre

E anche Riccione dice no al fumo. Su richiesta di tutti gli operatori di spiaggia, convocati dalla sindaca Daniela Angelini, l'amministrazione comunale di Riccione ha, infatti, deciso di vietare il fumo in riva al mare a partire già oggi, 1° aprile. È una delle novità più rilevanti dell'ordinanza balneare del Comune che entra in vigore già a partire dall'1°aprile, fino al 29 settembre.



Altra novità: nel documento non si parla più soltanto di cani, ma saranno accolti tutti gli "animali domestici", per i quali viene disciplinato il soggiorno sulla spiaggia, "fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dall'Ausl". Le aree attrezzate per loro dovranno essere massimo 15 per stabilimento.

Il bagno con il cane è consentito solo nelle spiagge libere dalle 6 alle 7,30 e dalle 19 fino al tramonto.



L'amministrazione ha poi concordato la data dell'11 settembre per potere iniziare a lavare lettini e ombrelloni e chiudere gli stabilimenti.



Sono stati soprattutto gli operatori balneari - fa sapere il Comune - a chiedere che l'ordinanza entri in vigore già da domani, e non l'8 aprile (il sabato prima di Pasqua), proprio per avere la possibilità di accogliere visitatori in spiaggia, qualora le condizioni climatiche lo consentano. Rimandata a luglio la decisione sull'eventuale allungamento di una settimana, come già accaduto l'anno scorso, dell'attività dei bagnini di salvataggio al 17 settembre.

