Concessioni balneari, Sib: «Nessuna procedura d'infrazione contro l'Italia»

«In questi giorni alcuni esponenti politici avevano preannunciato che oggi vi sarebbe stato un "parere motivato" nella procedura di infrazione aperta sulla questione balneare» ha affermato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe/Confcommercio. E questo ipotetico "parere" era stato con enfasi definito: "ultimatum".La Commissione europea nel "pacchetto infrazioni" deciso, oggi, nei confronti dell'Italia ha, invece, avviato altre quattro procedure di infrazione e inviato due ulteriori "pareri motivati" in procedure già formulate. Nessuna riguarda la categoria degli imprenditori balneari.

Nessuna procedura d'infrazione da parte dell'Ue per l'Italia sulle concessioni balneari

«Così come nelle scorse settimane - ha continuato Capacchione - e, con buona pace dei soliti "uccelli del malaugurio", nessun rilievo sui balneari è stato sollevato dalla Commissione europea in riferimento al Pnrr. La portavoce della Commissione europea, anzi, lo scorso 23 gennaio è stata costretta a chiarire ufficialmente che le concessioni balneari non rientrano nel Pnrr. La Commissione europea ha un comportamento molto più responsabile di tanti nostri esponenti politici tanto superficiali, quanto irresponsabili. Conosciamo perfettamente, e da sempre, la difficoltà di trovare una soluzione corretta ed efficace al ‘problema balneare’ che riguarda, è vero, gli operatori attualmente operanti, ma anche e soprattutto il nostro Paese che rischia di perdere un settore strategico e di successo della propria economia».

© Riproduzione riservata