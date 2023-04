Turismo, il Ministero ha già centrato tutti gli obiettivi del Pnrr

Al termine della presentazione della nuova strategia di comunicazione del Ministero del Turismo e della campagna di promozione dell’Italia nel mondo, realizzata in collaborazione con Enit, il ministro Daniela Santanchè, intervenendo al Consiglio Direttivo e Giunta di Confindustria Alberghi, ha affrontato i temi di interesse per il settore alberghiero in un incontro, presso il Donna Camilla Savelli. Ampio spazio è stato dedicato al Pnrr. Il Ministero sta lavorando affinché le risorse del Piano attualmente allocate in capitali di spesa che non saranno finalizzati vengano redistribuite al Turismo che ha già centrato tutti gli obiettivi del Piano.

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè

Nel corso dell’incontro ribadite le numerose opportunità che il Paese ha a disposizione per promuovere le sue destinazioni. Tanti gli eventi che nei prossimi anni fungeranno da lente di ingrandimento agli occhi dei viaggiatori internazionali. Primo fra tutti il prossimo Giubileo per il quale sono previsti oltre 40 milioni di visitatori superando i risultati del 2015. E proprio sulla scia dei grandi eventi il Ministro ha confermato il forte impegno per la candidatura di Roma a Expo 2030.

«Abbiamo molto apprezzato la partecipazione del ministro Santanchè ad uno dei momenti di approfondimento e confronto organizzati nell’agenda dei lavori di oggi. Le imprese alberghiere rappresentano un elemento importante del turismo e come ampiamente dimostrato il nostro prodotto contribuisce in maniera importante al Pil del Paese. Sappiamo quanto il Governo e il Ministro siano impegnati a sostenere il comparto, ma solo maggiori risorse possono restituire competitività e valore all’intera economia. Per poter procedere in un percorso di costante crescita c’è bisogno di maggiori soluzioni di investimento per la riqualificazione, di regole chiare per il fenomeno degli affitti brevi così come di un sistema di decontribuzione per contenere il costo del lavoro. Come più e più volte detto è importante che le istituzioni continuino a sostenere il comparto e che si arrivi presto ad una rimodulazione del Pnrr a favore del settore» ha dichiarato Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

