Incendio in un ristorante italiano a Madrid per un dessert flambé: due i morti

Una serata finita in tragedia per un piatto: dessert flambé . Un piatto che non era complesso, forse cucinato tante volte, più per offrire uno "spettacolo" ai clienti, magari armati di smartphone a caccia di una 'storia' a beneficio social. Ma il cameriere di Burro Canaglia Bar & Resto, ristorante italiano al numero 16 di Plaza de Manuel Becerra, nel quartiere Salamanca di Madrid, non doveva essere molto pratico di dolci flambé, o forse un movimento sbagliato o un eccesso di liquore e la fiamma che avrebbe dovuto caramellare il dessert dei clienti si è alzata fino al soffitto della sala, ricoperto di piante finte che hanno preso immediatamente fuoco.

Un ristorante italiano a Madrind a fuoco per un dessert flambé



Il rogo è divampato in un attimo e ha invaso tutto il locale. Il fumo denso e tossico alimentato dai materiali plastici dell'arredo ha reso difficili le operazioni di soccorso. Il bilancio è tragico: due persone sono morte, dieci sono rimaste ferite, sei delle quali in modo molto grave.



A perdere la vita un dipendente del locale di 25 anni e una cliente di 40. I vigili del fuoco hanno lavorato dalle 23 di ieri sera, quando è scattata l'allarme, fino a questa mattina. La sala era affollata, c'era anche una festa di compleanno in corso e molti sono rimasti intrappolati nel ristorante perché il fumo impediva di trovare la via d'uscita.



I primi a fuggire hanno raggiunto a piedi la caserma dei pompieri in Calle Alcalá con Rufino Blanco, che dista poco più di 300 metri. E i soccorsi sono stati immediati, ma le difficoltà maggiori sono state per il salvataggio di chi era rimasto molto in fondo al locale.



Alcuni intossicati sono stati rianimati in strada, come hanno riferito alcuni testimoni. Il servizio di emergenza di Madrid, ha dovuto mobilitare numerose ambulanze e ha allestito un ospedale da campo in Plaza de Manuel Becerra per assistere i feriti. Successivamente, gli intossicati sono stati trasferiti intubati dal Samur all'Hospital de La Princesa, all'Hospital Gregorio Marañón, all'Hospital de La Paz, all'Hospital Clínico de Madrid e all'Hospital de Getafe.

