Paura a Disneyland California, il drago Malefica prende fuoco: spettatori evacuati

Tanta paura e preoccupazione a Disneyland in California quando la mascotte Malefica, un gigantesco drago sputafuoco di 13 metri, è stato avvolto dalle fiamme durante Fantasmic, un'esibizione dal vivo con spettacoli d'acqua e giochi pirotecnici. Lo ha riportato la Bbc sottolineando che, per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma dopo l'esplosione di fuoco si è sviluppato un fumo denso e gli spettatori sono stati immediatamente evacuati.

Paura a Disneyland in California

La proprietà Disney ha aperto un'indagine per accertare le cause dell'incidente - il cui video rimbalza sui social - e, per ora, ha sospeso in tutti i suoi parchi a tema spettacoli similari per "cautela". Non è il primo incidente che coinvolge Malefica: su un carro durante una parata, la sua testa aveva già preso fuoco nel 2018 a DisneyWorld nella lontana Florida.

