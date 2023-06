Da Bergamo a Cipro Nord per un soggiorno nel cuore del Mediterraneo

Cipro Nord è sinonimo di spiagge spettacolari circondate da un mare cristallino tra i più belli del Mediterraneo. È un’isola in grado di affascinare per la cultura antichissima e per i territori incontaminati, tutt’ora poco esposti ai circuiti del turismo di massa. Qui è possibile esplorare spiagge isolate, porticcioli di pescatori, villaggi arroccati tra le montagne e fortezze nascoste, come se il tempo si fosse fermato custodendo la storia di questo magico angolo del Mediterraneo. Lungo la costa est, tra Famagosta e Bogaz, un arenile si estende per ben 25 chilometri in un paesaggio sensazionale. Non lontano si trova la località di Bafra, dove sorge il Kaya Artemis Resort & Casinò, 5*, su una baia ampia e bellissima, lambita da un mare di eccezionale bellezza.

La costa nord verso la zona di Kyrenia è invece caratterizzata da piccole spiagge con luoghi di ristoro, un’elegante marina e un castello del XVI secolo. Il centro è una tipica località di mare costruita intorno a un porto molto scenografico, con ristorantini e botteghe caratteristici. Un’interessante località non lontana dal resort, perfetta per una cena romantica.

Nella punta a est dell’isola troviamo la penisola di Karpaz, con una serie di dune incontaminate, tra tamarindi ed ulivi selvaggi, ideali per un’avventura piena di colori e profumi d’estate. Sono luoghi da sogno ancora liberi e selvaggi, da esplorare godendo della brezza che soffia dal mare. A Karpaz si estende una lunga spiaggia dorata e selvaggia, chiamata appunto Golden Beach, uno scenario unico che si può esplorare in un’escursione di mezza giornata assolutamente da non perdere. Il mare di Cipro, in particolare in questa zona, dove la natura regna incontrastata, è visitato dalle tartarughe caretta-caretta, osservabili in certi periodi dell’anno (in luglio e agosto si può assistere al magico momento della schiusa delle uova).

Tra le altre escursioni prenotabili in loco: l’importante sito archeologico di Salamina, la città ricca di storia di Famagosta, Nicosia, nota capitale “divisa in due”, Bellapais con il monastero medievale, e Karpaz, con visita alla fonte sacra dell’apostolo Andrea, il monastero e la stupenda Golden Beach.

Le partenze per Cipro Nord con Dimensione Turismo sono ogni lunedì dal 17 luglio al 4 settembre con voli no-stop da Bergamo a Larnaca. Soggiorni di 7 o 14 notti presso il Kaya Artemis Resort & Casino 5* in formula ultra all-inclusive. Per le partenze del 24 e del 31 luglio sconto di 400 euro a coppia. Offerta disponibile in agenzia di viaggio.

© Riproduzione riservata