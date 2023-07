Malta, l'Italia primeggia per numeri di arrivi di turisti sull'isola

L'Italia si è confermata il principale mercato di riferimento per il movimento passeggeri attraverso l'aeroporto internazionale di Malta nei primi sei mesi di quest'anno. Secondo i dati più recenti, nel mese di giugno il nostro paese ha raggiunto una quota di mercato del 24,5%, seguita dal Regno Unito, dalla Germania (che ha riconquistato la terza posizione), dalla Francia e dalla Spagna.

L'Italia si conferma primo mercato per passeggeri in arrivo a Malta

Nel mese di giugno, complessivamente, sono stati registrati 754.258 movimenti di passeggeri, registrando una crescita del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. È importante sottolineare che giugno è stato il terzo mese consecutivo in cui è stato superato il livello di 700.000 passeggeri. Il traffico passeggeri ha raggiunto il suo picco massimo il 29 giugno, con 30.419 passeggeri in partenza e in arrivo.

La performance eccezionale registrata nel mese di giugno ha portato il traffico passeggeri dall'inizio dell'anno a 3.434.470 movimenti, superando del 5,6% i volumi gestiti durante la prima metà del 2019. Questo dato evidenzia la ripresa costante del settore e il ruolo di primo piano dell'Italia nel mercato di Malta.

FONTE: Italpress

© Riproduzione riservata