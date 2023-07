Bus, metro e tram: proclamato uno sciopero di 4 ore per il 24 luglio

La Usb (Unione Sindacale di Base) ha annunciato la decisione di indire uno sciopero nazionale di quattro ore nel trasporto pubblico locale per il prossimo lunedì 24 luglio. La protesta mira a richiamare l'attenzione sulle precarie condizioni lavorative degli autoferrotranvieri, le cui rivendicazioni sarebbero, secondo il sindacato, state ignorate dai cosiddetti "grandi" sindacati.

Sciopero di tram, metro e bus il 24 luglio

«I grandi sindacati, cechi e sordi a ciò che sta accadendo nel mondo del lavoro - afferma il sindacato -, rincorrono le volontà datoriali per aprire un ennesimo tavolo di de-contrattazione dei diritti degli autoferrotranvieri; per lunedì 24 luglio, Usb Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore per rilanciare le sacrosante rivendicazioni di una categoria sempre più inascoltata, lasciata nel baratro di salari irrisori, scarse tutele per la loro sicurezza, privatizzazioni selvagge ed il continuo ricorso ad appalti, subappalti e subaffidamenti».

