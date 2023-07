Grecia in fiamme: evacuati migliaia di turisti e residenti da Corfù

Le autorità greche hanno emesso un ordine di evacuazione nella parte settentrionale dell'isola di Corfù, una meta turistica molto frequentata dai britannici, a causa di un vasto incendio boschivo che ha minacciato la sicurezza di residenti e turisti. La decisione di evacuazione è arrivata dopo che circa 19mila persone erano state precedentemente evacuate dall'isola di Rodi, anch'essa colpita da devastanti incendi.

Evacuata la parte settentrionale dell'isola di Corfù

Il provvedimento, emanato dai servizi d'emergenza greci, ha riguardato numerose aree dell'isola, tra cui Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia e Sinies, e ha spinto le autorità a inviare imbarcazioni per evacuare le persone via mare. Durante la notte, quasi 2.500 persone sono state evacuate preventivamente come misura di precauzione, ma finora non sono stati segnalati danni a case o strutture alberghiere a causa delle fiamme.

