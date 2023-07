Vivere come Barbie: Airbnb apre la DreamHouse rosa di Malibu

Tutto il mondo attende il 20 luglio 2023 l’uscita del film Barbie, della regista Greta Gerwing con Margot Robbie e il collega Ryan Gosling negli inediti panni di Barbie e Ken. Ma nel mentre Airbnb ha annunciato che, in occasione dell’uscita del film, sarà possibile soggiornare nella casa dei sogni della bambola Mattel. Perché sì la Malibu DreamHouse di Barbie esite ed è pronta a spalancare le porte del suo mondo rosa.

Malibu DreamHouse di Barbie. Foto Hogwash Studios

Solo per due notti, l'iconica dimora è tornata su Airbnb e Ken invita gratuitamente due ospiti per un pigiama party. Gli ospiti possono sperimentare il mondo di Ken durante il soggiorno, dal fare un giro sulla sua pista da ballo all'aperto, a concedersi un po' del suo pattinaggio preferito, suonare la sua chitarra o provare il suo impressionante guardaroba. «Tutti abbiamo dei sogni e Barbie è abbastanza fortunata da averne una casa piena - dice Ken - Ma ora tocca a me, e non vedo l'ora di accogliere gli ospiti» Gli ospiti possono godere di viste panoramiche, una piscina a sfioro e un mare di decorazioni rosa nella villa di Malibu fronte oceano, richiedendo di prenotare la camera da letto di Ken. Successivamente saranno invitati a portare a casa un po' della magia di Barbie, sotto forma di un set di pattini e tavole da surf Impala. Barbie ha ridecorato la casa e l'ha aperta agli ospiti, assecondando il suo amore per il rosa e dando vita a una casa delle bambole in un'estetica gioiosa. Nonostante la “ken-ergia” infatti è sempre il celebre rosa shocking di Barbie a caratterizzare la casa. Ken aggiunge così l’attività di host alla lista delle sue passioni.

Il soggiorno fa parte della incredibile campagna di lancio che accompagna da mesi il film Barbie, diretto da Greta Gerwig, scritto da Gerwig e Noah Baumbach, e interpretato da Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrara, Kate McKinnnon, Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Situata nell’iconica Malibù, la villa ha una vista panoramica sull'oceano - decisamente l’ambientazione perfetta per uno sfondo da cartolina in stile Ken - Le persone interessate potranno dal 17 luglio inviare una richiesta di prenotazione per due soggiorni gratuiti di una notte ciascuno, il 21 e il 22 luglio 2023 per un massimo di due persone.

