Napoli, sequestrati 50 chili di pesce e dolci e sospese due cucine e un ristorante

A Napoli, in seguito a un controllo dell'Asl - Azienda Sanitaria Locale, che si è concentrata su ristoranti e pizzerie della zone di piazza Vanvitelli, sono stati sequestrati cinquanta chili di pesce e di dolci e sono stati sospesi due cucine, una linea di preparazione e somministrazione di alimenti per celiaci e un ristorante.

Si tratta di un'attività di controllo che ha permesso di ispezionare diciannove ristoranti, cinque pizzerie e una paninoteca.

«Manteniamo alta l’attenzione sul rispetto delle norme nell’interesse della salute di cittadini e turisti - ha commentato il direttore generale Ciro Verdoliva - Ci avviciniamo a un periodo dell’anno - le festività per il Santo Natale, Capodanno e Epifania - nel quale è necessario intensificare i controlli. L’attività di ispezione proseguirà nelle prossime settimane in altre aree della città perché è proprio grazie a questa attività che abbiamo modo di eliminare dal mercato alimenti potenzialmente pericolosi per la salute e far valere le leggi sulla sicurezza alimentare a tutela dei cittadini, ma anche dei tantissimi esercenti che rispettano le regole e che sono vittime di una concorrenza sleale».

