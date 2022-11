Pernigotti richiama alcuni lotti di gianduiotti e cremini: possibile presenza di “farfalline della farina”

Pernigotti, azienda italiana di Novi Ligure (Alessandria) specializzata nella produzione di dolci di cioccolato, ha disposto il ritiro dal commercio dei famosi gianduiotti e cremini per la possibile presenza di corpi estranei. A renderlo noto è lo stesso ministero della Salute, a scopo precauzionale.

Sembra che si tratti di una contaminazione da plodia allo stadio larvale, più comunemente conosciuta come “farfallina della farina”, un insetto minuscolo e innocuo per l’uomo. Il ritiro ha interessato due prodotti nello specifico. Le confezioni da 150 grammi dei «Gianduiotto - Praline di cioccolato alle nocciole gianduia»per i seguenti lotti (con scadenze): L4D 10 aprile 2024, L4D 13 aprile 2024, L4D 19 aprile 2024. Il secondo è «Cremino - Praline al cioccolato al latte e alla nocciole gianduia con farcitura alla nocciola», ai lotti (e scadenze) L4D 13 aprile 2024, L4D 14 aprile 2024 e L4D 17 aprile 2024.

Come si legge su Il Corriere della Sera, “La presenza di tali corpi estranei non è indice di pericolo sanitario, perché non sono considerate dei parassiti per l’uomo e non producono sostanze pericolose. Il loro sviluppo è legato prevalentemente ad alimenti di origine vegetale come pasta, riso, farina, granaglie, spezie, frutta secca, cereali, legumi, biscotti, ma anche alimenti per animali. A richiamare in particolare questo tipo di ospiti indesiderati sono prevalentemente scatole e pacchi di pasta o farina lasciati per molto tempo chiusi in dispensa. Il ministero rivolge, inoltre, un invito ai clienti affinché non si apprestino a consumare il prodotto e di riportare le confezioni al punto vendita d’acquisto”

